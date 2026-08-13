Controlan incendio forestal en la Sierra de Gomas, en Villaldama

La Brigada Fénix mantiene labores de monitoreo desde el helicóptero de Protección Civil, con apoyo de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Brigada Fénix atendieron un incendio forestal en la Sierra de Gomas, en el sector de El Potrero, Villaldama, donde realizaron labores tanto por tierra como por aire para combatir las llamas.

De acuerdo con la actualización de Protección Civil, en la zona se detectaron dos puntos de incendio.

El primero, ubicado en la Sierra de Gomas, presenta un 100 por ciento de control y 95 por ciento de liquidación, con una superficie afectada de 10.43 hectáreas.

El segundo incendio, localizado en el área de Rancho La Rumorosa, también se encuentra bajo control total y con la liquidación concluida. En este punto se reportó una afectación de 0.71 hectáreas.

La vegetación afectada corresponde principalmente a matorral bajo y lechuguilla.

La Brigada Fénix mantiene labores de monitoreo desde el helicóptero de Protección Civil, con apoyo de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, para verificar que no existan puntos activos y concluir con los trabajos de enfriamiento