VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Controlan incendio en vivienda de la colonia Cantú sin lesionados

Por: Esmeralda Valdez

08 Febrero 2026, 20:13

Compartir
WhatsApp

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León confirmaron que el fuego se encontraba activo en una vivienda habitada por dos adultos mayores

Controlan incendio en vivienda de la colonia Cantú sin lesionados

Se registró un incendio en una casa de la colonia Cantú que consumió muebles, ropa y basura acumulada, sin dejar personas lesionadas.

Al arribar, elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León confirmaron que el fuego se encontraba activo en una vivienda habitada por dos adultos mayores, quienes afortunadamente no se encontraban en el lugar.

9ba55b41-5a4e-4e95-9f76-da9ecd72093e.jpeg

Durante el siniestro también se vieron afectados plásticos y llantas, mientras que la infraestructura de la casa sufrió daños. La rápida intervención de los cuerpos de auxilio permitió controlar las llamas y minimizar riesgos adicionales.

2e2b6620-44df-47f0-8915-09b42d759b3e.jpeg

Comentarios