Controlan incendio en vivienda de la colonia Cantú sin lesionados

Se registró un incendio en una casa de la colonia Cantú que consumió muebles, ropa y basura acumulada, sin dejar personas lesionadas.

Al arribar, elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León confirmaron que el fuego se encontraba activo en una vivienda habitada por dos adultos mayores, quienes afortunadamente no se encontraban en el lugar.

Durante el siniestro también se vieron afectados plásticos y llantas, mientras que la infraestructura de la casa sufrió daños. La rápida intervención de los cuerpos de auxilio permitió controlar las llamas y minimizar riesgos adicionales.