Controlan incendio en lote baldío con animales en Guadalupe

Un incendio registrado la noche del domingo en un lote baldío de la colonia Nuevo Milenio 2, en el municipio de Guadalupe, movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, de la corporación municipal y del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en conjunto para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas cercanas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Siglo XVIII y Ampliación, donde las autoridades informaron que el fuego se extendía sobre un área aproximada de 50 por 10 metros, consumiendo basura diversa, así como corrales donde se encontraban marranos y gallinas.

De acuerdo con los rescatistas, algunos animales lograron ser puestos a salvo antes de que las llamas alcanzaran toda la zona del corral; sin embargo se reportó que al menos dos marranos perdieron la vida en el siniestro al quedar atrapados.

El incendio fue finalmente sofocado cerca de las 23:00 horas, quedando confinado gracias a una barda perimetral y a las propias vías del tren que bordean el lugar, lo que evitó un riesgo mayor.

Protección Civil de Nuevo León informó que no se registraron personas lesionadas y que se desconocen hasta el momento las causas que originaron el fuego.