Controlan incendio en estacionamiento de comercio en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 30 Enero 2026, 21:20

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un incendio registrado en el estacionamiento de un comercio de tostadas ubicado en el cruce de las calles Anacahuita y Nopal, en la colonia Mira Sol, al norponiente de Monterrey. Las autoridades informaron que el incendio provocó daños en una camioneta blanca con placas RG6268, así como en un camper que se encontraba en el lugar; sin embargo, no se reportaron afectaciones a la estructura del negocio. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. En las labores de atención participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y elementos Fuerza Civil para el resguardo de la zona.