Controlan incendio en empresa vidriera de San Bernabé

Los rescatistas localizaron el fuego en el segundo piso del inmueble, donde se consumían desechos y cartón acumulados en la zona; no se reportan lesionados

Un incendio en el interior de la empresa Vidriera Aztlán generó la movilización de cuerpos de emergencia la noche del miércoles en la colonia San Bernabé, al norponiente de Monterrey.

El reporte ingresó a las 21:00 horas, por lo que elementos de Protección Civil Monterrey se movilizaron; tras su llegada, se alertó sobre humo que salía de un negocio ubicado en el cruce de Alboquerón y avenida Aztlán.

Los rescatistas localizaron el fuego en el segundo piso del inmueble, donde se consumían desechos y cartón acumulados en la zona. Gracias a la rápida intervención, el siniestro fue controlado minutos después y se eliminaron riesgos de propagación.

Se reportó que el local se encontraba cerrado al momento del incidente, por lo que no fue necesaria la evacuación del personal. Sin embargo, de manera preventiva se retiró a dos personas de un negocio aledaño: una menor de 12 años y un hombre de 35, quienes fueron valorados por paramédicos sin que presentaran lesiones.

Aunque las causas que originaron el fuego aún no han sido determinadas, las autoridades descartaron daños mayores en la estructura.

En las labores participaron Protección Civil Monterrey, Bomberos Nuevo León y elementos de la policía municipal.