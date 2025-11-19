Controlan incendio en el Río Santa Catarina en San Pedro

El reporte de un incendio en el lecho del Río Santa Catarina provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de San Pedro.
Fue alrededor de las 5:40 de la tarde cuando se dio el reporte de este incendio en el Río, a la altura del Blvd Antonio L. Rodríguez.
De inmediato Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, además de Bomberos NL llegaron al sitio para combatir las llamas.
Luego de los trabajos correspondientes, se logró controlar el incendio y se descartó cualquier riesgo en la zona.
La vialidad por la zona se vio ligeramente afectada por los trabajos de los cuerpo de emergencia.