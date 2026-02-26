Controlan incendio en el lecho del río Santa Catarina

El siniestro consumió pastizal bajo, matorral y hierba seca en un perímetro de 269 metros, abarcando una superficie aproximada de 3 mil 760 metros cuadrados

Un incendio se registró en el lecho del río Santa Catarina, a la altura de las avenidas Constitución y Revolución, en el municipio de Monterrey, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil Municipal, Estatal y Bomberos de Nuevo León realizaron maniobras para cortar la propagación de las llamas, trabajando con herramienta manual para retirar el material combustible y la eliminación total del riesgo.

Durante las labores se utilizaron cerca de 24 mil litros de agua y se mantuvo coordinación con corporaciones estatales y de movilidad para evitar que el incendio se extendiera a otras áreas; así mismo, no se reportaron personas lesionadas.