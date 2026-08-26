Controlan incendio en centro comercial de Monterrey

Incendio por presunto cortocircuito en una máquina de hielo movilizó a cuerpos de emergencia en centro comercial de Monterrey.

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Un incendio registrado en el área de comidas de un centro comercial ubicado en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey, movilizó a elementos de emergencia durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en la segunda planta del inmueble, específicamente en la zona de comidas, presuntamente a causa de un cortocircuito en una máquina de hielo.

El siniestro fue reportado antes de la apertura del establecimiento, programada para las 10:00 de la mañana, por lo que únicamente se encontraban trabajadores al interior.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, coordinados por Bomberos Nuevo León. Las unidades de emergencia se concentraron en el acceso ubicado sobre la avenida Insurgentes, entre la calle Felipe de Jesús Benavides y la avenida Gonzalitos.

Los rescatistas ingresaron al centro comercial para localizar el punto exacto donde se originó el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas del inmueble.

Una vez controlado el incendio, se realizaron labores de ventilación y una revisión de las instalaciones para descartar personas atrapadas o afectadas por el humo, además de verificar que no existieran riesgos para los trabajadores.

No se reportado personas lesionadas, mientras que las autoridades.