Controlan incendio en casa abandonada en la colonia Obispado

Las autoridades revelaron las posibles causas e indicaron que no se reportaron personas lesionadas ni riesgos adicionales para viviendas cercanas.

Elementos de emergencias se movilizaron a la colonia Obispado tras el reporte de un incendio en una casa habitación.

El fuego se registró en el cruce de las calles Santos Degollado y Padre Mier, donde la vivienda presentaba aparente abandono.

Intervención de Bomberos

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Nuevo León, quienes lograron controlar el incendio y confirmaron que las llamas consumían basura acumulada en el interior de una alberca.

Posible causa del incendio

De manera preliminar se informó que el fuego pudo haber iniciado cuando una persona en situación de calle prendió fuego en el sitio.

Las autoridades indicaron que no se reportaron personas lesionadas ni riesgos adicionales para viviendas cercanas.