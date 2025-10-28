Controlan incendio en bodega industrial de Escobedo

Elementos de Protección Civil estatal y de Escobedo, junto con personal de Bomberos Nuevo León, trabajaron durante casi dos horas para controlar el fuego

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una bodega del Parque Industrial Textil, en el municipio de Escobedo, provocó una amplia movilización de cuerpos de auxilio y emergencia.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el siniestro fue reportado alrededor de las 00:11 horas en una nave perteneciente a la empresa Materias Primas CYR GOTEC, donde las llamas se propagaron en el área de calderas y tolvas, afectando ocho tótems, varias tarimas y parte del cableado eléctrico, además de causar daños en la estructura del edificio.

Elementos de Protección Civil estatal y de Escobedo, junto con personal de Bomberos Nuevo León, trabajaron durante casi dos horas para controlar el fuego y eliminar riesgos. La situación fue declarada bajo control cerca de las 02:00 horas.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de nueve trabajadores que se encontraban en el sitio. Asimismo, una persona fue atendida por personal de Protección Civil de Escobedo tras presentar síntomas leves relacionados con la exposición al humo, sin requerir traslado a un hospital.

El incidente generó expectación entre empleados de otras naves del parque industrial, ubicado sobre la avenida Textil, sin que se registraran daños en establecimientos aledaños.

Autoridades municipales y estatales permanecieron en el lugar para llevar a cabo las inspecciones correspondientes y determinar las causas que originaron el incendio.