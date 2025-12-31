Controlan incendio en bodega de plásticos en colonia Del Norte

Durante varios minutos la columna de humo se alcanzó a ver desde la avenida Fidel Velázquez y otros puntos de la ciudad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un trabajador con quemaduras, el desalojo de varios empleados y la movilización de bomberos fue el saldo de un incendio registrado en una bodega de plásticos en Monterrey.

El fuego fue reportado por guardias de la empresa ubicada al poniente del cruce de la avenidas San Nicolás y Los Ángeles, en la colonia del Norte.

Durante los hechos un trabajador resultó con quemaduras de segundo grado en uno de los brazos y fue atendido por paramédicos de Protección Civil de San Nicolás.

Las primeras investigaciones revelaron que el fuego presuntamente inició por un corto circuito.

Esto provocó que la chispa cayera sobre el material de plástico, como bolsas y platos desechables.

El fuego se propagó en cuestión de minutos y las llamas alcanzaron el techo de la bodega provocando que la temperatura colapsara por completo el techo.

Asimismo la columna de humo negro alcanzó a observarse desde varios puntos de la ciudad como Fidel Velázquez y Lincoln.

Unidades de la estación de bomberos Nuevo León, apoyadas por pipas de Protección Civil arribaron a la zona del incendio.

Los elementos contra incendio ingresaron hasta donde se encontraba la bodega y combatieron la lumbre.

El siniestro fue atacado también por una máquina con escalera telescópica y el fuego fue controlado.

Gracias a la rápida intervención, las bodegas y negocios cercanos no estuvieron en riesgo de ser alcanzados por las llamas.

La vialidad sobre la avenida Los Ángeles fue desviada hacia la avenida San Nicolás y calles aledañas.