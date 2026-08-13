Controlan incendio en basurero municipal de Monterrey

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego afectó aproximadamente 400 metros cuadrados de ramas y basura acumulada.

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Un incendio que se registró durante la madrugada en un basurero de Servicios Públicos Municipales, en la colonia Venustiano Carranza, en Monterrey, fue controlado por cuerpos de emergencia, aunque continúan las labores para eliminar por completo el material combustible.

El reporte fue recibido alrededor de la 01:02 horas en el cruce de las calles Francisco Beltrán y Plan de Guadalupe.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego afectó aproximadamente 400 metros cuadrados de ramas y basura acumulada.

Bomberos de Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal, así como elementos de Protección Civil de San Nicolás, trabajaron en distintos puntos para contener las llamas y evitar que se propagaran.

Con apoyo de una retroexcavadora, se realizan trabajos de remoción del material, mientras los cuerpos de emergencia llevan a cabo labores de enfriamiento para reducir la temperatura y evitar que el fuego se reactive.

El incendio ya fue reportado como controlado, aunque las autoridades permanecen en el sitio a la espera de maquinaria para continuar retirando el material combustible.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni evacuadas a consecuencia del siniestro.

En el lugar también participan una pipa de Servicios Públicos y personal del CRUM, quienes permanecen atentos ante cualquier eventualidad.