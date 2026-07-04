Controlan incendio en basurero de la colonia Independencia

Elementos de Protección Civil de Nuevo León tras monitorear el reporte, acudió de inmediato al lugar para trabajar en el control del fuego.

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Un incendio en un basurero de la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, fue controlado la mañana de este viernes por los cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector se percataron de una densa columna de humo, que comenzaba a desprenderse de la acumulación de desechos, en el cruce de las calles Castelar Oriente y Baja California.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León tras monitorear el reporte, acudió de inmediato al lugar para trabajar en el control del fuego.

Tras varios minutos de las labores correspondientes con el equipo especializado, se logró la mitigación del siniestro.

Finalmente los elementos realizaron maniobras de enfriamiento y rescoldeo, logrando eliminar el riesgo de propagación hacia zonas habitacionales cercanas.

Las labores concluyeron, dejando la situación bajo control.

Vecinos mencionaron desconocer el inicio del incendio, sin embargo, no descartan que haya sido provocado para reducir los desechos a cenizas, sin control alguno.