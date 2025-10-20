Controlan incendio de vehículos en distintos puntos de Monterrey

Al menos dos automóviles sufrieron diversos daños a causa de las llamas provocadas por razones aún desconocidas durante esta jornada nocturna

Personal de Protección Civil Nuevo León informó que durante la jornada nocturna de este fin de semana se reportó el incendio de dos vehículos en puntos distintos de Monterrey.

El primero ocurrió durante la noche de este sábado, cuando se recibió el reporte sobre un automóvil en llamas en la colonia Cumbres.

La unidad de PC acudió hasta la calle Pedro Álvarez en su cruce con Francisco Pizarro para sofocar el fuego con apoyo de la unidad de bomberos. Se informó que las llamas consumieron solo el área del motor.

Horas más tarde, elementos acudieron hasta la colonia las Brisas para atender otro reporte de incendio de vehículo. Se confirmó que se trataba de un vehículo Nissan Versa Azul estacionado frente a un domicilio, el cual fue consumido en su totalidad por las llamas.

Personal de Bomberos Nuevo León arribó hasta la calle Puerto Galera para controlar y posteriormente liquidar el siniestro.

En ninguno de los dos casos, se reportaron personas heridas.