Controlan incendio de tráiler en la carretera Monterrey-Saltillo

Un incendio de un tracto camión movilizó a cuerpos de emergencia en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 43, en el municipio de García, Nuevo León. El siniestro fue reportado a las 11:35 horas y quedó completamente controlado a las 12:32 horas, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el informe operativo, al arribo de las unidades de auxilio se confirmó que el fuego se concentraba en la cabina del tráiler, la cual fue consumida en su totalidad. Elementos de Bomberos Nuevo León realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras partes del vehículo o a la vialidad.

¿Cómo ocurrió el incendio del tracto camión?

El reporte señala que el incidente involucró un tráiler de la empresa Transervicios Logísticos del Norte, con placas 395-XT-8. Al momento del arribo de los cuerpos de emergencia, el fuego ya se encontraba activo en la cabina, por lo que se procedió de inmediato a las labores de control y enfriamiento.

Las acciones oportunas permitieron descartar riesgos adicionales en la zona, como la posibilidad de explosión o afectaciones a otros vehículos que transitaban por el tramo carretero.

Participación de cuerpos de emergencia en García

En el lugar participaron de manera coordinada distintas corporaciones. Acudieron elementos de la Unidad 05 de Protección Civil Nuevo León, la Máquina 09 de Bomberos Nuevo León y las unidades 04 y 34 de Protección Civil García, quienes trabajaron de forma conjunta para atender la emergencia.

Tras controlar el incendio y realizar la inspección de seguridad correspondiente, se determinó que no existían riesgos latentes, por lo que se procedió a la liberación de ambos sentidos de la vialidad, permitiendo la reanudación del flujo vehicular.

Circulación restablecida en la Monterrey-Saltillo

Una vez concluidas las labores, las unidades de emergencia reanudaron su servicio. La rápida atención evitó afectaciones mayores en uno de los tramos con mayor tránsito de carga pesada en la zona metropolitana y su área industrial.

Autoridades reiteraron la importancia de reportar de inmediato cualquier conato de incendio vehicular para reducir riesgos y daños, así como de realizar revisiones preventivas a las unidades de transporte que circulan por carreteras de Nuevo León.