Controlan incendio de maleza en el Río Santa Catarina

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos Nuevo León, atendieron el reporte de un incendio registrado al interior del Río Santa Catarina, en Monterrey, logrando sofocarlo en su totalidad.

El siniestro fue reportado en el cruce de la avenida Constitución Oriente y Gregorio Torres, en la colonia Obrera, donde se consumió maleza ubicada dentro del cauce.

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer cuales habrían sido las causas que originaron el conato.

Tras una jornada intensa, protección Civil de estatal informó que el incendio quedó completamente controlado y liquidado.