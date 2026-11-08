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Controlan incendio de basura junto a vías del tren en Monterrey

Por: Ángeles Núñez

07 Noviembre 2026, 11:02

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Un incendio de basura, llantas y madera registrado junto a las vías del ferrocarril movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey

Controlan incendio de basura junto a vías del tren en Monterrey

Un incendio de basura, llantas y madera registrado junto a las vías del ferrocarril movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Monterrey, la mañana de este sábado 7 de noviembre.

El reporte se recibió a las 9:57 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y José María Luis Mora, en la colonia Garza Nieto, donde se detectó la presencia de fuego en un área con desechos.

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Protección Civil coordinó labores para sofocar el fuego

Al llegar al sitio, los elementos estatales confirmaron que la basura acumulada, así como llantas y madera, se encontraba en combustión a un costado de las vías del ferrocarril.

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para controlar y extinguir el incendio. En las labores también participó una unidad contra incendios de Protección Civil de Monterrey.

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El servicio concluyó a las 10:22 horas, luego de que el fuego fuera liquidado y se eliminaran los riesgos en la zona.

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