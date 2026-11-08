Controlan incendio de basura junto a vías del tren en Monterrey

Un incendio de basura, llantas y madera registrado junto a las vías del ferrocarril movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey

Un incendio de basura, llantas y madera registrado junto a las vías del ferrocarril movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Monterrey, la mañana de este sábado 7 de noviembre.

El reporte se recibió a las 9:57 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y José María Luis Mora, en la colonia Garza Nieto, donde se detectó la presencia de fuego en un área con desechos.

Protección Civil coordinó labores para sofocar el fuego

Al llegar al sitio, los elementos estatales confirmaron que la basura acumulada, así como llantas y madera, se encontraba en combustión a un costado de las vías del ferrocarril.

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para controlar y extinguir el incendio. En las labores también participó una unidad contra incendios de Protección Civil de Monterrey.

El servicio concluyó a las 10:22 horas, luego de que el fuego fuera liquidado y se eliminaran los riesgos en la zona.