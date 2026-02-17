Controlan incendio al interior del Río Santa Catarina

Tras la intervención en el sitio, el incendio fue controlado sin mayores complicaciones, evitando afectaciones a viviendas, comercios o personas

Un incendio de maleza y pastizal se registró al interior del Río Santa Catarina, a la altura del Barrio Antiguo, en el municipio de Monterrey, lo que generó una columna de humo visible desde distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el domingo, al filo de las 02:20 horas, cuando el fuego comenzó a propagarse entre la vegetación seca localizada en el cauce, provocando la movilización de cuerpos de auxilio ante el riesgo de que las llamas se extendieran.

Tras la intervención en el sitio, el incendio fue controlado sin mayores complicaciones, evitando afectaciones a viviendas, comercios o personas que se encontraran en las inmediaciones. Posteriormente, se realizaron labores de rescoldo para eliminar puntos de calor y prevenir una posible reactivación del fuego.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes tomaron conocimiento de la situación, llevaron a cabo las maniobras correspondientes y mantuvieron vigilancia en la zona hasta confirmar que el área quedara en condiciones seguras.