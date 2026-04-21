Controlan fuga de gas y agua en Cadereyta; cierran vialidad

De acuerdo con el informe, personal estatal y municipal trabajó en coordinación con la empresa Gas Naturgy para eliminar los riesgos en la zona.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron una fuga de gas en una tubería de cuatro pulgadas, además de una fuga de agua, en el municipio de Cadereyta.

El incidente fue reportado sobre el cruce de Boulevard y Calzada de los Pilares, en el sector Residencial Las Lomas.

De acuerdo con el informe, personal estatal y municipal trabajó en coordinación con la empresa Gas Naturgy para eliminar los riesgos en la zona.

Como medida preventiva, ambos sentidos de la vialidad fueron cerrados mientras se realizaban las maniobras para cerrar la válvula principal, acción que resultó efectiva y permitió controlar la fuga.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas derivado del incidente.