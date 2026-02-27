Controla Protección Civil incendio en baldío en La Estanzuela

Elementos de Bomberos Nuevo León trabajaron en coordinación con personal de Protección Civil estatal y municipal para sofocar las llamas

Un incendio de maleza y basura movilizó a corporaciones de auxilio la noche del jueves en la colonia La Estanzuela, al sur de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió en el cruce de Antiguo Camino a Villa de Santiago y avenida Paseo de la Luz, donde se alertaba sobre fuego debajo del río, en una zona con acumulación de vegetación seca y desechos.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron un incendio en el interior de un arroyo seco, con una extensión aproximada de 3 por 15 metros cuadrados.

Elementos de Bomberos Nuevo León trabajaron en coordinación con personal de Protección Civil estatal y municipal para sofocar las llamas y evitar su propagación a zonas aledañas.

El siniestro fue controlado en su totalidad sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras las labores, se descartó la necesidad de apoyo adicional y se informó que los riesgos quedaron eliminados.