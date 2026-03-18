Contraflujo en Av. Universidad genera tráfico hacia el norte

El nuevo carril de contraflujo busca agilizar principalmente el flujo vehicular de quienes se dirigen hacia la avenida Nogalar.

A partir de este lunes 17 de marzo de 2026, el municipio de San Nicolás puso en marcha un nuevo carril de contraflujo sobre la avenida Universidad, en dirección de norte a sur.

El carril opera de lunes a viernes, en un horario de 6:30 a 9:30 horas, y abarca un tramo de 3.6 kilómetros que va desde la Zona Norte hasta el Instituto de Ingeniería Civil de la UANL, en el cruce con Jorge Treviño.

La medida busca agilizar principalmente el flujo vehicular de quienes se dirigen hacia la avenida Nogalar.

Sin embargo, la implementación ha generado efectos contrarios en el sentido opuesto. Automovilistas reportan un incremento en el tráfico en los carriles con dirección de sur a norte, debido a que únicamente quedaron cuatro carriles habilitados para la circulación.