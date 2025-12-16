Continuarán trabajando en equipo NL y HU: Miguel Flores

El Secretario General de Gobierno reconoció el papel de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario y llamó a fortalecer la coordinación en salud.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, hizo un llamado a la Facultad de Medicina y al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” a continuar trabajando en equipo con la administración estatal, reconociendo su papel crucial en los programas de salud impulsados en beneficio de la sociedad.

Flores Serna asistió como invitado de honor en representación del gobernador Samuel García a la toma de protesta del Dr. Óscar Vidal Gutiérrez, quien asumió su segundo periodo consecutivo (2025-2028) al frente de la Facultad de Medicina de la UANL.

El funcionario destacó los avances en el sector salud gracias a la participación y liderazgo de las instituciones que preside el Dr. Vidal Gutiérrez, y detalló los beneficios de programas estatales clave como las coberturas universales contra el cáncer de mama e infantil.

Flores Serna enfatizó que la continuidad en el liderazgo del Hospital Universitario y la Facultad es fundamental.

“Todo esto es posible porque existen instituciones con profesionalismo, la infraestructura y el compromiso que Nuevo León exige. Por eso la continuidad de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario no solo es una buena noticia, es un gran mensaje de estabilidad, de confianza y de visión a largo plazo”.

Compromiso académico y visión humanista

El secretario agradeció al Dr. Vidal Gutiérrez por su apertura y coordinación, considerándolos clave para que Nuevo León sea hoy primer lugar en salud a nivel nacional.

Por su parte, el Dr. Vidal Gutiérrez indicó que asume este segundo periodo con un enfoque en el humanismo y la vocación de servicio hacia la comunidad universitaria y la ciudadanía neoleonesa.

El director se comprometió a dar continuidad al trabajo realizado, detallando que su plan de trabajo se regirá por principios clave.

“Deposito mi confianza en los miembros de nuestra comunidad que estudia y labora en esta institución... Todas las acciones a desarrollar estarán regidas por los principios de calidad, pertenencia, inclusión y equidad”, declaró.

La ceremonia de toma de protesta contó con la presencia de autoridades y líderes como Santos Guzmán López, Rector de la UANL; Javier Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno; Alma Rosa Marroquín, Titular de la Secretaría de Salud e Itzel Castillo, Presidenta del Congreso de Nuevo León, junto con otros legisladores locales, senadores y alcaldes.