Continuarán operativos contra el narcomenudeo en García

Los cateos para combatir el narcomenudeo continuarán en el municipio de García, informó la Agencia Estatal de Investigaciones

Los cateos contra el narcomenudeo continuarán en el municipio de García, informó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), luego de que en un despliegue simultáneo se realizaran al menos 15 intervenciones que dejaron cuatro personas detenidas y el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas.

El operativo fue encabezado por el área especializada en narcomenudeo, con el objetivo de localizar narcóticos, armas de fuego y personas presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas. Las acciones se efectuaron en distintos puntos del municipio.

Al término de la reunión de seguridad, el vicefiscal señaló: “Se llevaron a cabo cateos del área de narcomenudeo con la Agencia Estatal, en donde hubo varias personas detenidas, así como también se encontró diversa sustancia, como lo fue narcótico, y estas personas están investigando actualmente para, si es necesario, llevarlos a juicio”.

Las intervenciones también se reportaron en viviendas de las colonias Ampliación Los Nogales, Valle de las Grutas y Valle de Lincoln,.

Sobre la posible pertenencia de los detenidos a un grupo delictivo, la autoridad indicó que esa línea aún forma parte de las indagatorias en curso.