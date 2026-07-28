Continuarán operativos contra 'correlones' en Carretera Nacional

Si se detecta que alguien excede los límites de velocidad permitidos, se le orilla y se le hace ver su falta, exhortándolo a que baje la velocidad.

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Tras los trágicos accidentes viales en la Carretera Nacional a consecuencia de automovilistas "correlones”, el alcalde Adrián de la Garza afirmó que los operativos seguirán.

En toda la vía, incluyendo Monterrey, Santiago, Allende y Montemorelos, los "correlones” han causado accidentes y hasta pérdida de vidas.

El edil regio explicó que las acciones primero son preventivas y consisten en mayor cantidad de patrullas vigilando, activación de los estrobos o luces especiales y uso de radares manuales para detectar a qué velocidad se desplazan.

Si se detecta que alguien excede los límites de velocidad permitidos, se le orilla y se le hace ver su falta, exhortándolo a que baje la velocidad.

Y si el conductor reincide en excederse, se le aplica la multa.

Operativos se implementarán en días con menor tráfico vehicular

El edil dijo que los operativos se implementarán en diferentes días y, sobre todo, cuando hay menos tráfico.

Pero principalmente se reforzará la presencia de la autoridad en esa vía, a la altura de El Huajuco.

En el operativo, a quien excede la velocidad se le somete a una revisión para detectar si no consumió alcohol o drogas.