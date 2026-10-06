Continuarán lluvias y chubascos en Nuevo León por frente frío

Las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente al conducir.

Protección Civil de Nuevo León informó que durante este lunes 5 de octubre se mantiene la probabilidad de chubascos aislados en diferentes sectores del estado, debido a la influencia de la masa de aire frío asociada al Frente núm. 1, que continúa con características de estacionario sobre el noreste de México.

De acuerdo con el aviso meteorológico, las precipitaciones podrían continuar durante la tarde y noche, con lluvias de ligeras a moderadas y sin descartar algunos eventos de mayor intensidad.

La región Citrícola presenta el mayor acumulado estimado, de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en las regiones Norte, Oriente, Metropolitana y Sur se esperan entre 5 y 25 milímetros. Para la Región Montañosa se pronostican acumulados de entre 5 y 20 milímetros.

Las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento, por lo que las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones, especialmente al conducir.

Protección Civil pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También recomendó mantenerse alejado de árboles, anuncios y estructuras que pudieran representar un riesgo de caída.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en el estado.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.