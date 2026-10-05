Continuarán lluvias y bajas temperaturas en Monterrey esta semana

Para este lunes, se espera que la lluvia continúe, con hasta un 90% de probabilidad de lluvia, además de una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 21

La lluvia y las bajas temperaturas en Monterrey continuarán durante esta semana; sin embargo, las condiciones climatológicas irán mejorando de manera gradual.

Para este lunes, se espera que la lluvia continúe, con hasta un 90% de probabilidad de precipitaciones, además de una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 21.

De acuerdo con Protección Civil, los acumulados por las lluvias de este fin de semana alcanzan los 82 milímetros.

Para este lunes 6 de octubre, las precipitaciones podrían presentarse de manera importante en distintos momentos del día.

¿Qué precauciones piden ante las lluvias en Monterrey?

Del mismo modo, las autoridades pidieron extremar precauciones a quienes necesiten salir durante la jornada, debido a las condiciones de lluvia y bajas temperaturas.

¿Cómo cambiará el clima en Monterrey durante la semana?

El clima en Monterrey tendrá cambios entre martes y viernes, con una disminución gradual en las precipitaciones y temperaturas que llegarán hasta los 28 grados.

Para el martes 6 de octubre se pronostica 80 por ciento de probabilidad de lluvia, con temperaturas de entre 21 y 27 grados y un acumulado estimado de poco más de nueve milímetros.

El miércoles 7 de octubre marcará una tendencia más cálida y con menor presencia de lluvia. Se espera una máxima de 28 grados y mínima de 19, con condiciones parcialmente nubladas.

¿Qué pronóstico de lluvia habrá el jueves y viernes?

Para el jueves 8 de octubre aumentará nuevamente la posibilidad de precipitaciones, con 80 por ciento de probabilidad de lluvia y un acumulado estimado de siete milímetros. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 26 grados.

Finalmente, el viernes 9 de octubre se mantiene la posibilidad de chubascos, aunque con una menor cantidad de lluvia. El pronóstico contempla 80 por ciento de probabilidad de precipitación, temperaturas de entre 19 y 25 grados y acumulados cercanos a 3.6 milímetros.