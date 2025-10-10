Continuarán lluvias intermitentes en Monterrey y región citrícola

Protección Civil de Nuevo León reporta lluvias en Monterrey y municipios del norte y sur del estado, con posibilidad de que continúen hasta la medianoche

Protección Civil de Nuevo León informa que los radares meteorológicos detectan la presencia de lluvias en distintas zonas del estado, incluyendo la región citrícola, el oriente, norte, sur y el área metropolitana de Monterrey. Entre los municipios con mayor precipitación se encuentran Monterrey

Guadalupe

Los Ramones

Abasolo

Agualeguas

Los Herreras

Cerralvo

General Treviño

General Terán

Linares

Hualahuises

Iturbide

Aramberri De acuerdo con el monitoreo, las lluvias podrían mantenerse de manera intermitente durante la noche, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al conducir y mantenerse atenta a los avisos oficiales. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil estatal continúa observando las condiciones climáticas con apoyo de CONAGUA y del Servicio Meteorológico Nacional, y se mantendrá informando cualquier cambio relevante en las próximas horas.