Continuarán lluvias intermitentes en Monterrey y región citrícola

Protección Civil de Nuevo León informa que los radares meteorológicos detectan la presencia de lluvias en distintas zonas del estado, incluyendo la región citrícola, el oriente, norte, sur y el área metropolitana de Monterrey.
Entre los municipios con mayor precipitación se encuentran
- Monterrey
- Guadalupe
- Los Ramones
- Abasolo
- Agualeguas
- Los Herreras
- Cerralvo
- General Treviño
- General Terán
- Linares
- Hualahuises
- Iturbide
- Aramberri
De acuerdo con el monitoreo, las lluvias podrían mantenerse de manera intermitente durante la noche, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al conducir y mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil estatal continúa observando las condiciones climáticas con apoyo de CONAGUA y del Servicio Meteorológico Nacional, y se mantendrá informando cualquier cambio relevante en las próximas horas.