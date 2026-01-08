Continúan trabajos por fuga de agua en Apodaca

Fue por la tarde de este miércoles que se logró normalizar el servicio y la operación habitual en la mayor parte de los sectores afectados

Luego de que un tráiler provocara la fuga en una tubería de 12 pulgadas en el municipio de Apodaca, luego de evadir una caseta de cobro del Periférico.

El municipio inició este miércoles con el llenado de tanques y el suministro de agua a diversas colonias de algunos municipios afectados, entre ellos García.

Fue por la tarde de este miércoles que se logró normalizar el servicio y la operación habitual en la mayor parte de los sectores afectados, esperando se recupere en los sitios restantes horas después.