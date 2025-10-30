Continúan trabajos para sofocar fuego en Simeprode

Erik Cavazos, titular de Protección Civil estatal, informó que los trabajos para sofocar las llamas continúan sin embargo ya se logró controlarlo

El incendio en Simeprode en la Carretera a Colombia sobre el kilómetros 10.5 Nuevo Laredo, en Salinas Victoria, se encuentra controlado, informó el director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos.

El encargado de la dependencia informó que los trabajos para sofocar las llamas continúan sin embargo ya se logró controlarlo, fue con ayuda de maquinaria pesada, así como con apoyo de elementos de bomberos Nuevo León y Protección Civil municipal que se han logrado estos avances.

Se descartó algún riesgo para ciudadanos que habitan cerca a la zona, sin embargo mencionó estar pendiente a las estaciones de medición del aire debido a que pueden registrar mala calidad.

Así mismo afirmó que se comenzará con el peritaje de lo sucedido pues se presume el incendio fue provocado debido al lugar.