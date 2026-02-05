Continúan trabajos de seguridad en García; apoya Fiscalía

Múltiples cateos se han presentado tanto en García como en la zona norte de Monterrey, dejando resultados considerables de resguardo de armas, droga y personas

Tras los casos de hechos delictivos registrados en el municipio de García, el fiscal general Javier Flores Saldívar mencionó que ya se comenzó con el apoyo por parte de la Fiscalía.

“Se han realizado en el área donde hay más procesión adictiva; se procuran realizar los cateos para mantener a raya la delincuencia; principalmente han sido en García, donde hemos tenido una violencia, y en el municipio de Monterrey, zona norte”.

“Se ubica los puntos de venta de drogas, se procura hacer en los puntos de diligencia”

“García, el mes pasado tuvieron cinco personas órdenes de aprehensión en los cateos, sin cauto, droga, armas, y va a estar relacionado con hechos directivos”.