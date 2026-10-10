Continúan protestando trabajadores del IMSS y bloquean avenida

Personal del instituto se manifestó en Monterrey para exigir insumos médicos, salarios dignos y la destitución de varios directivos.

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron y bloquearon la avenida Lincoln, en Monterrey, para exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos y mayor disponibilidad de insumos médicos.

El grupo de manifestantes caminó por la avenida Lincoln con dirección a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), donde expusieron sus demandas relacionadas con una jubilación digna y el abasto de materiales médicos necesarios para brindar atención a los derechohabientes.

Entre sus exigencias también se encuentra la destitución de varios directivos, a quienes presuntamente señalan por irregularidades dentro del sistema.

A la movilización acudieron trabajadores de distintas subdelegaciones del IMSS, así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Debido a la protesta, elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey mantienen cerrada la avenida Lincoln, a la altura de la calle José González, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar vías alternas.