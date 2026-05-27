Continúan olores a químicos en colonias de García pese suspensión

Una de las zonas más afectadas, según testimonios de residentes, es la colonia Los Parques, ubicada a aproximadamente ocho kilómetros de distancia de la empresa

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La empresa química Complex reanudó operaciones luego de que un magistrado estatal le otorgara la liberación de la suspensión impuesta hace aproximadamente un mes por la Secretaría de Medio Ambiente del estado y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La empresa, dedicada a la fabricación de productos químicos y ubicada sobre la avenida Humberto Lobo, en el Parque Industrial Mitras, nuevamente registra actividad laboral, aunque en el acceso principal aún permanece colocada la lona con la leyenda de “suspendido”, instalada por las autoridades ambientales al momento de la clausura.

Durante un recorrido por la zona se observó movimiento constante en la entrada y salida de trabajadores, además de vehículos ocupando los cajones de estacionamiento de la planta. Sin embargo, vecinos continúan denunciando la persistencia de olores a químicos provenientes del complejo industrial.

Vecinos aseguran que mal olor volvió a intensificarse

Habitantes de distintas colonias cercanas aseguran que el mal olor volvió a intensificarse desde hace varios días, principalmente durante la madrugada, afectando la calidad de vida de cientos de familias.

Una de las zonas más afectadas, según testimonios de residentes, es la colonia Los Parques, ubicada a aproximadamente ocho kilómetros de distancia de la empresa.

Vecinos describen el olor como “insoportable” y señalan que tanto niños como adultos mayores presentan molestias y síntomas relacionados con la exposición constante.

“Tenemos que mantener puertas y ventanas cerradas todo el tiempo, pero aun así el olor se mete a las casas”, relataron habitantes del sector.

Las quejas no se limitan a esa colonia. Residentes de Dominio Cumbres, Paraje San José, Mitras Bicentenario, Mitras Poniente, Cumbres La Rioja y San Martín también reportan afectaciones por los olores que presuntamente emanan de la planta química.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido información adicional sobre las condiciones bajo las cuales la empresa obtuvo autorización para retomar actividades, ni si continúan las investigaciones relacionadas con las denuncias ambientales presentadas por vecinos de la zona.