Continúan obras de Línea 6 tras accidente en Apodaca

La semana pasada una estructura de la construcción de la Línea 6 de Metrorrey cayó sobre un vehículo en Apodaca y dejó a dos personas lesionadas

A pesar del accidente registrado la semana pasada, cuando una estructura de la construcción de la Línea 6 de Metrorrey cayó sobre un vehículo en Apodaca y dejó a dos personas lesionadas, este lunes las obras en la avenida Miguel Alemán continuaban operando con normalidad y sin contratiempos visibles.

En un recorrido por la zona se constató que trabajadores seguían realizando sus labores habituales sobre dicha arteria, a la altura del bulevar Aeropuerto, sin presencia de señalización especial adicional tras el incidente.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 17 de abril, cuando una aparente mala maniobra de una grúa provocó que un bloque de concreto se desprendiera y cayera sobre la avenida Miguel Alemán, impactando la parte trasera de un automóvil que circulaba en ese momento.

Tras el accidente, un hombre y una mujer resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Este lunes, además de la continuidad de las obras, en la zona persistía el caos vehicular derivado de los trabajos de construcción, sumado a las lluvias registradas durante la mañana.