Continúan múltiples atropellos en todo Nuevo León

Aunque muchos puentes ya son accesibles, para muchos, utilizarlos es pérdida de tiempo, por lo que prefieren cruzar a nivel de calle, arriesgando su vida

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En el año 2024 en Nuevo León ocurrieron 1,676 atropellos, que dejaron a 865 personas lesionadas y 93 personas fallecidas.

En comparación, durante lo que va de 2025 se han registrado 1,073 atropellos, con 569 lesionados y 58 muertes, una de las principales causas es no utilizar los puentes peatonales.

En noviembre, a días de inicio del mes, se han registrado tres con descensos. El primero ocurrió el pasado 3 de noviembre, en la avenida Garza Sada donde un hombre murió al ser atropellado por un vehículo.

El segundo caso sucedió el 4 de noviembre en Apodaca, donde un hombre, perdió la vida tras ser arrollado por un camión de transporte urbano ruta 527, cuando intentaba cruzar la carretera Huinalá a Villa de Juárez.

Finalmente, el último hombre murió este miércoles, en la avenida Garza Sada, al ser impactado por una camioneta, la cual lo saco proyectado, perdiendo la vida al impactar en el cofre de otro vehículo.

Sin embargo, ambos accidentes ocurridos en Garza Sada se pudieron evitar, ya que ocurrieron cerca de puentes peatonales. Info 7 realizó el recorrido de un puente el cual dura dos minutos con 11 segundos, ese es el tiempo que podía salvar tu vida al no cruzar por la calle.

Para muchos, el utilizar los puentes es pérdida de tiempo, por lo que prefieren cruzar a nivel de calle, arriesgando su vida.

“De hecho ya lo pensaba hacer, pero que dijo no mejor no porque yo voy a ser responsables y me pasa algo”, mencionó un ciudadano.

Aunque otros conocen las reglas tal cual la ley.

“No debes de cruzar por abajo, ya que, por el estatuto de la Ley de Movilidad, si cruzas por abajo y te atropellan, tú tirando culpa como peatón”, mencionó Miguel Ángel ciudadano que utiliza el puente.

Utilizar los puentes peatonales, son clave para evitar accidentes fatales, toma minutos, pero es seguro. Evita ser parte del pensamiento, "ni modo que me atropelle", "ni modo que no se quite".