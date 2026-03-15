Continúan los avances del programa Hambre Cero

De acuerdo con los datos presentados, a través de esta estrategia se han recuperado más de 22 mil toneladas de alimentos

Autoridades estatales y organizaciones civiles presentaron los resultados de la estrategia Hambre Cero Nuevo León, un programa que busca reducir la pobreza alimentaria y evitar el desperdicio de alimentos en la entidad.

Durante el evento, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, señaló que los avances obtenidos son resultado del trabajo coordinado entre distintos sectores.

“Si hoy podemos hablar de resultados contundentes en Nuevo León no es producto de la casualidad. Hemos logrado una reducción histórica de la pobreza extrema en este estado”, expresó.

De acuerdo con los datos presentados, a través de esta estrategia se han recuperado más de 22 mil toneladas de alimentos y se han generado 823 mil nuevas piezas para consumo en plantas procesadoras.

Además, estas acciones han permitido evitar la emisión de 19 mil toneladas de dióxido de carbono, al reducir el desperdicio de alimentos.

Actualmente, más de 351 mil personas reciben alimentos variados y nutritivos mediante este programa, lo que representa un alcance seis veces mayor al que se tenía al inicio de la estrategia.

Herrera explicó que los resultados se lograron gracias a una alianza entre gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como a la planeación y evaluación constante del programa.

“Sabemos que la estrategia Hambre Cero contribuyó ampliamente a la disminución de la pobreza alimentaria, y esto no sucede por inercia; sucede porque hay estrategia, planeación, datos y decisiones bien pensadas”, destacó.

Por su parte, Enrique Gómez Junco, presidente de la Red de Bancos de Alimentos de México, destacó el avance del proyecto.

“Cuando iniciamos este sueño muchos pensaban que era imposible, pero hemos demostrado que sí se puede”, señaló.

Los resultados de la estrategia Hambre Cero Nuevo León serán presentados la próxima semana en el Senado de la República.