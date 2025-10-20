Continúan labores de Protección Civil Nuevo León en Veracruz

Un helicóptero trasladó a una menor enferma desde la comunidad Oviedo al centro de mando para su valoración, coordinando labores con autoridades municipales

En el sexto día de labores en el estado de Veracruz, Protección Civil de Nuevo León ha implementado un puente aéreo para la entrega de despensas con el apoyo del helicóptero.

Así mismo, se están realizando labores vía terrestre y en zonas inundadas con la lancha en las diferentes comunidades de Pánuco.

Las labores se realizan en coordinación con las autoridades municipales, donde se canalizan diferentes rescates.

Este domingo 19 de octubre, gracias a los rápidos traslados que se realizan por el helicóptero de Protección Civil, una menor que presentaba un cuadro de diarrea y temperatura fue trasladada de la comunidad Oviedo hacia el centro de mando para su valoración.