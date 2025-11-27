Continúan investigaciones por muerte de pareja en San Nicolás

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el inmueble donde murió la pareja era utilizado como punto de reunión para consumir drogas

Luego de la muerte de una pareja asesinada a balazos al interior de su domicilio en la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás.

El fiscal general del estado Javier Flores Saldívar, dio a conocer que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

“Ya se tomó el conocimiento de sus hechos, se está actuando en la carpeta de investigación para acreditar los responsables, Se tienen datos registrados por la unidad de investigación” mencionó Flores Saldívar

Yahaira y José Luis, ambos de aproximadamente 30 años de edad, fueron asesinados en la vivienda sobre la calle Monte Albán, en su cruce con Río Tacachi, donde los elementos municipales montaron un operativo.

sujetos presuntamente relacionados con el asesinato fueron detenidos, identificados como Luis Gerardo, de 24 años “El Peña”; Dairon Azael “El Dairon, estudiante de secundaria, de 18; Miguel Ángel, de 23, originario de Puebla y Edgar Alejandro, estudios de Preparatoria.

Durante el arresto, la policía les aseguró varios teléfonos celulares, 24 bolsas con droga y otros objetos.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el inmueble donde murió la pareja era utilizado como punto de reunión para consumir drogas.