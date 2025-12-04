Continúan investigaciones de robo a casas de Pesquería

Al menos cinco personas murieron en dos hechos violentos el pasado martes, la fiscalía individualizó los casos para comenzar con investigaciones

Luego de los reportes de robos a casas afectadas de la explosión, ocurrida el pasado viernes en pesquería el fiscal general de nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que se continúan con los hechos respecto a los responsables

Se informó que al momento se tiene conocimiento del reporte de una casa saqueada con una suma de 140,000 pesos.

La saturas continuarán para conocer la existencia de más víctimas de robos. Sin embargo, los primeros señalados según la fiscalía podrían ser elementos municipales o bomberos.

“No sabemos si son policías o bomberos, estamos iniciando las carpetas para el efecto de deslindar responsabilidad”

“Tengo la tranquilidad de qué las áreas que conocen de este tipo de eventos, la van a investigar a detalle”