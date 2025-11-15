Continúan investigaciones de hombre que murió tras ser detenido

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, mencionó que los elementos continúan suspendidos, mientras se siguen llevando a cabo las investigaciones

Las investigaciones de la muerte de Jesús “N”, quien perdió la vida poco después de haber sido detenido por elementos de Fuerza Civil en el centro de Monterrey, continúan desarrollándose.

Ahora, el titular de la corporación, Gerardo Escamilla, mencionó que los elementos continúan suspendidos, mientras se siguen llevando a cabo las investigaciones.

“Realizamos miles de atenciones y siempre estaremos objetos de revisar los protocolos y sobre todo estar atentos a que se garantiza el estado derecho. Se garantizan de la fuerza correcta en sentido, estamos colaborando con la fiscalía y los elementos se encuentran a suspensión y suspendidos porque son sujetos de la investigación, estaremos atentos a ser muy respetuosos de los derechos humanos.”

Los hechos ocurrieron en el cruce de Zuazua y Padre Mier, donde se encontraban tres hombres, a bordo de un vehículo sospechoso.

Al revisar el vehículo y las pertenencias, los agentes encontraron dosis de cristal y marihuana, por lo que fueron detenidos, sin embargo, momentos después el hombre perdió la vida.

Escamilla reitero que la corporación realiza las detenciones acordes a lo establecido, por ello se sigue respetando los derechos del ahora occiso