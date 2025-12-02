Continúan investigaciones de fiesta clandestina en San Pedro

El domicilio donde se realizó la fiesta clandestina es una propiedad rentada, por lo que se buscará establecer contacto con el propietario.

Autoridades de San Pedro Garza García mantienen abiertas las investigaciones tras el hallazgo de una megafiesta clandestina en la que se encontraban más de 350 menores de edad consumiendo alcohol. El alcalde Mauricio Farah exhortó a los padres de familia a estar atentos a los lugares que frecuentan sus hijos, al señalar que este tipo de reuniones ilegales representan un grave riesgo para la seguridad de niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior fue dado a conocer luego del arranque del operativo “Navidad Segura y en Paz”, encabezado por el edil sampetrino junto al secretario de Seguridad municipal, José Luis Kuri. Ambos reiteraron que se trata de un caso aislado y que hasta el momento no existen reportes similares en otros puntos del municipio.

Farah explicó que la investigación continúa y que el domicilio donde se realizó la fiesta clandestina es una propiedad rentada, por lo que buscará establecer contacto con el propietario. Detalló que el inmueble, de aproximadamente 1,100 a 1,200 metros y con varios años de antigüedad, no se encuentra abandonado, pero fue rentado para la realización del evento.

El alcalde señaló que la vivienda quedó clausurada debido al cobro de entrada en esta reunión ilegal, la cual contaba con música a alto volumen y la presencia de adolescentes alcoholizados. “Era una fiesta donde había menores de edad, donde había alcohol y mucho relajo, obviamente clandestino”, puntualizó Farah.

¿Qué sucedió en la megafiesta clandestina de San Pedro?

De acuerdo con información difundida desde el pasado 30 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro desplegó un operativo tras recibir un reporte al C4 que alertaba sobre música a alto volumen en un domicilio de la calle Río Mónaco, en la colonia San Patricio. Minutos más tarde, un padre de familia reportó que su hija menor se encontraba en ese lugar y no podía comunicarse con ella, lo que derivó en la intervención urgente de las autoridades.

En el lugar fueron localizados entre 350 y 400 menores de edad. Además, se aseguraron numerosas botellas de alcohol, sustancias con características de droga, una pistola calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo.

¿Cuántas personas fueron detenidas y qué pasará con ellas?

Como resultado del operativo, 11 personas fueron detenidas. Los presuntos organizadores y trabajadores fueron trasladados al C2 municipal para posteriormente ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde podrían enfrentar cargos por corrupción de menores y otros posibles delitos relacionados con la venta y suministro de alcohol a menores de edad.

Mientras tanto, los menores fueron entregados a sus padres conforme avanzaban las diligencias policiales y se confirmaban sus identidades.

¿Qué pidió el alcalde a los padres de familia?

Mauricio Farah hizo un llamado directo a los padres de familia para que estén más atentos a las actividades de sus hijos, a los lugares que frecuentan y a las personas con las que se relacionan, con el objetivo de prevenir su participación en fiestas ilegales y otras situaciones de riesgo.

“Lo más importante es cuidar a nuestros ciudadanos, pero sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas y adolescentes”, subrayó el edil, al tiempo que pidió a los ciudadanos denunciar este tipo de actividades clandestinas cuando sean detectadas en sus colonias.