Continúa viacrucis para conseguir y recargar Tarjeta Feria

Conseguir una tarjeta para el pago del camión se ha vuelto toda una travesía desde hace meses en establecimientos ubicados en Juárez, Escobedo o García

Por: David Cázares

Diciembre 14, 2022, 9:27

Mientras la poca disponibilidad de tarjetas Feria continúa en Monterrey, usuarios que habitan en municipios alejados del centro de la ciudad reportan una escasez todavía más marcada.



Y es que conseguir un plástico se ha vuelto toda una travesía desde hace meses en establecimientos ubicados en Juárez, Escobedo o García.



Un recorrido realizado por INFO7 en diversos locales constató la dificultad para conseguir las tarjetas, pues de acuerdo con los empleados ya no se surten en todos los puntos.



“No tenemos, y ahorita no nos van a llegar porque no tenemos el aparatito para recargar, ya tenemos como seis meses así”, explicó una cajera en Juárez.



Y ese es justo otro problema al que se enfrentan los usuarios del transporte público: la imposibilidad de ponerle saldo a sus tarjetas.



Ante la alta demanda y la falta del servicio, es común ver establecimientos con carteles en la entrada informando que no es posible recargar ahí.





“No contamos con recargas de Feria!!!”, pudo leerse en la puerta de una tienda de conveniencia en el municipio de Escobedo.



Ya sea por la escasez de plásticos o la dificultad para ponerles saldo, los usuarios terminan por pagar en efectivo sus trayectos en el camión, lo que es más caro.



Así, las personas de la tercera edad no se ven beneficiadas con las rebajas de ley por usar la Tarjeta Feria.



“Me sale más caro porque tengo tarjeta de descuento por la edad, y si voy a pagar siempre $12 pesos pues en cuanto me va a salir las vueltas”, lamentó María Rodríguez.



La situación genera incluso que los usuarios ya ni siquiera opten con llevar consigo el plástico, pues dicen, de nada sirve si en sus sectores no se les puede poner saldo.



“Yo tengo alzada la tarjeta porque si no hay recargas entonces para qué la quiero; nunca hay saldo, nunca; se ahorraría uno algo, pero no”, platicó Alicia Campos.