Continúa rescate de dos personas en el Cerro de las Mitras

Los afectados se encontraban cerca del punto conocido como “Paso de las Bicicletas” y no podían descender por sus propios medios.

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen en curso un operativo de rescate en el Cerro de las Mitras, luego del reporte de dos personas que quedaron varadas en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la corporación, el llamado de auxilio se recibió a las 23:53 horas, cuando se informó que los afectados se encontraban cerca del punto conocido como “Paso de las Bicicletas” y no podían descender por sus propios medios.

Desde la madrugada, rescatistas se movilizaron hacia el área para iniciar las maniobras en la montaña, mismas que continúan en proceso debido a las condiciones del terreno y la complejidad del acceso.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el estado de las personas, mientras que las autoridades indicaron que la información se ampliará conforme avance el operativo.

Ante este tipo de incidentes, Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a la población a tomar precauciones al realizar actividades en zonas montañosas, como evitar subir en solitario, informar rutas y horarios, llevar suficiente agua, así como equipo adecuado y prever el descenso antes del anochecer.

El operativo permanece activo en la zona.