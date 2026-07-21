Continúa pago de pensiones del Bienestar en Nuevo León

Genaro Rodríguez Teniente informó que continúa el operativo de dispersión de recursos para adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad

La Delegación de Programas para el Bienestar en Nuevo León dio a conocer los avances de los principales programas sociales que se implementan en el estado, entre ellos el operativo de pago de pensiones, las becas Rita Cetina y el programa Boxeando por la Paz.

Continúa el operativo de pago de pensiones

Durante la conferencia, el delegado Genaro Rodríguez Teniente informó que continúa el operativo de dispersión de recursos para adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad, el cual inició el pasado 6 de julio y se realiza conforme al calendario establecido por la primera letra del apellido paterno.

Para este martes 21 de julio corresponden las letras M, Ñ y O, y el proceso continuará hasta concluir el 29 de julio.

Y ante las dudas que surgen sobre la suspensión de pago, el funcionario aclaró que el recurso está garantizado y emitió recomendaciones a los beneficiarios.

Genaro Rodríguez Teniente, Delegado de Programas para el Bienestar Nuevo León.

Una vez que reciben la pensión los adultos mayores, las mujeres y las personas con discapacidad en su tarjeta, es decir, que reciben el depósito, recordarles que la pensión ya les pertenece. No es necesario que acuden ese día de manera inmediata. Es un mito que la pensión se pierde, que la pensión desaparece, que la pensión se la llevan si no la cobran el día que les toca.

La pensión ya es de cada derecho habiente y por lo tanto ellos pueden administrarla de la manera que mejor les convenga. Recordando que aparte la tarjeta del Banco del Bienestar funciona en establecimientos, por lo tanto funciona para hacer compras, para poder hacer pagos, entonces pueden utilizarla en cualquier establecimiento que tenga una terminal bancaria.

Concluye entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina

En materia educativa, las autoridades informaron que concluyó la entrega de más de 200 mil tarjetas de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria en Nuevo León. Los depósitos iniciarán en agosto y este miércoles arrancará un operativo para entregar 25 mil tarjetas rezagadas a familias pendientes.

Esteban Nevarez; Coordinador de Becas para el Bienestar en Nuevo León.

Por ahí, invitar a los padres de familia, que estén atentos, que bajen la aplicación del banco.. En dado caso que no tengan acceso, pueden marcar al número de teléfono.

Invitan a jóvenes a Boxeando por la Paz

Durante la conferencia también se invitó a jóvenes de 13 a 29 años a integrarse al programa Boxeando por la Paz, que ofrece clases gratuitas impartidas por profesionales en 34 gimnasios ubicados en municipios como Monterrey, Guadalupe, Escobedo, Apodaca y García. Actualmente, más de mil 150 jóvenes participan en esta estrategia impulsada por el Gobierno Federal.

Las autoridades adelantaron que en los próximos meses continuarán las entregas de apoyos, nuevos registros y la ampliación de estos programas sociales, por lo que invitaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.