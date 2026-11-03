Continúa operativo por hombre que subió a estructura en Fundidora

Rescatistas de Protección Civil desplegaron un operativo en Parque Fundidora para descender a un sujeto cerca del complejo Horno 3.

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Un hombre de 35 años permanece a unos 25 metros de altura en una estructura metálica ubicada dentro del Parque Fundidora, donde autoridades mantienen un operativo para lograr que descienda sano y salvo.

De acuerdo con guardias de seguridad del lugar, el hombre habría subido a la torre desde la madrugada de este viernes, donde permaneció hasta que fue detectado.

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana cuando se solicitó el apoyo de las autoridades; sin embargo, con el paso de las horas, el operativo se ha prolongado y suma aproximadamente siete horas.

Al momento, rescatistas mantienen el diálogo con Jesús para convencerlo de bajar de la estructura, mientras continúan las maniobras para ponerlo a salvo.

El hombre ha sido identificado como Jesús, de 35 años, y viste una camisa negra y pantalón de mezclilla.

Como parte de las labores, permanece cerrado el paso a la altura del Museo del Horno 3 mientras se desarrolla el operativo.