Continúa modernización del transporte en Nuevo León

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que la reestructura del transporte público en Nuevo León continúa sin pausas, mientras se avanzan otros proyectos estratégicos para garantizar la movilidad que los ciudadanos merecen.

“Seguimos trabajando día y noche para reestructurar el transporte público y que los neoleoneses tengan la movilidad que siempre debieron tener”, afirmó Flores Serna.

Nuevos camiones y modernización del sistema

Durante la entrega de nuevos camiones en San Pedro, encabezada por el Gobernador Samuel García, el Secretario General destacó que los esfuerzos no se limitan a mejorar los autobuses, sino que también incluyen la modernización del SINTRAM y la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

“Estamos trabajando en todos los frentes: SINTRAM, líneas del Metro y nuevos camiones, para que la ciudadanía disfrute de un transporte público digno en Nuevo León”, explicó.

Compromiso con la movilidad de calidad

Flores Serna subrayó que no bajarán la guardia en la mejora continua del sistema de transporte y que estos proyectos buscan dejar un legado para las futuras generaciones.