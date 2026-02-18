Continúa jornada de vacunación contra sarampión en Santa Catarina

Entre los asistentes destacaron niñas y niños que, en algunos casos, faltaron a clases para acudir a inmunizarse. Varios menores no pudieron contener el llanto

Entre lágrimas de menores y largas filas, decenas de personas de todas las edades acudieron a la jornada de vacunación contra el sarampión habilitada por el Gobierno municipal de Santa Catarina en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El módulo inició operaciones el 16 de febrero y permanecerá activo hasta el 20 del mismo mes, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El punto fue instalado en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre la avenida Clouthier, entre las calles San José y San Francisco.

Filas peatonales y vehiculares desde temprana hora

Desde temprana hora, las filas, tanto peatonales como vehiculares, comenzaron a formarse. En la zona peatonal, decenas de personas aguardaban bajo toldos, mientras que otras soportaban los rayos del sol con tal de completar su esquema de vacunación.

Entre los asistentes destacaron niñas y niños que, en algunos casos, faltaron a clases para acudir a inmunizarse. Varios menores no pudieron contener el llanto al momento de recibir la vacuna.

Aunque el principal biológico aplicado fue el del sarampión, muchos aprovecharon para recibir vacunas de temporada y otras dosis pendientes.

Modalidad drive thru y tiempos de espera

En la modalidad drive thru, los automóviles, muchos de ellos con familias completas a bordo, también formaron extensas filas. Para agilizar el proceso, personal del municipio y del IMSS anotaba en los parabrisas el número de turno y las vacunas solicitadas.

El tiempo de atención por vehículo variaba según la cantidad de personas y el número de dosis a aplicar. En promedio, los asistentes reportaron un tiempo de espera cercano a una hora.