Continúa investigación tras accidente de policías de Fuerza Civil

Por: Danea Lázaro 14 Octubre 2026, 10:57 Compartir

El titular de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, señaló que el hecho se continúa investigando aunque la principal línea se maneja como un accidente vial

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Luego de la tragedia del pasado 9 de octubre donde tres oficiales de Fuerza Civil perdieron la vida tras salir proyectados de su unidad, sobre el kilómetro 28 del Anillo Periférico, en Escobedo. El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, señaló que el hecho se continúa investigando aunque la principal línea se maneja como un accidente vial. “Continúa el peritaje de la muerte de los oficiales, se tiene como línea principal accidente vial por pinchadura de neumático”. Resaltó que la primer medida responsable, habría sido la pinchadura de un neumático que provocó la unidad perdiera el control, estrellándose y sacando proyectados a los tres elementos quienes tuvieron un trágico desenlace. Se mantendrá en coordinación con la Fiscalía quienes continúan con las investigaciones de indicios, aunque reiteró el apoyo a las familias y sus condolencias.