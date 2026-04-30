Continúa investigación por hombre fallecido en Policía de García

Tras la muerte de un hombre en las instalaciones de la policía de García, el alcalde Manuel Guerra señaló que la víctima habría perdido la vida momentos antes de ingresar a las celdas.
“Una persona que se encontraba tirando el orden público, derivado de alguna sustancia; de hecho, se recibe un reporte a nuestro C4 y es por eso por lo que acuden los elementos de resistencia a los vecinos. Se procede a llevarlo a esta Secretaría, o sea, el tratado no alcanza a ingresar a celdas; cabe resaltar que esta persona presentó llegando a la Secretaría. Las partes de la Secretaría son donde se desvanece y recibe atención médica del médico que está adscrito a la seguridad pública”.
El joven de 23 años habría sido detenido presuntamente por encontrarse alterando el orden público y bajo los efectos de sustancias ilícitas.
“Estabas conectada a la realidad, precisamente derivada de una sustancia, que estoy seguro de que a la Fiscalía, a través de la autopsia que va a realizar de ley, le podrá declarar a esta familia esta situación”.
“Se está investigando precisamente bajo qué sustancia o bajo qué situación estaba fuera de la realidad, no podría incluso hablar, batalla, incluso para caminar, etc. Se lo llevan a la Secretaría de Obras Públicas y, a su arribo, los compañeros de seguridad pública se percatan de que se van a Vanesa esta persona. Al arribo del equipo de Protección Civil, le empiezan a revisar, le dan RCP para lamentablemente esta persona fallecer”.
La situación movilizó a corporaciones policiacas y personal ministerial, quienes acudieron al sitio para iniciar las indagatorias y recabar evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existió alguna responsabilidad.
Hasta el momento, el edil mencionó que agentes de la agencia estatal de investigaciones, continúan con la investigación y se espera a la autopsia para determinar la muerte.