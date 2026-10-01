Continúa investigación por aseguramiento de vehículos de lujo

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, informó que las autoridades mantienen las diligencias para establecer el origen de los automóviles

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones para determinar la procedencia y los propietarios de los nueve vehículos de lujo asegurados durante un cateo realizado en un exclusivo complejo habitacional de San Pedro Garza García.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, informó que las autoridades mantienen las diligencias para establecer el origen de los automóviles.

“Sí, así es. Se están realizando las actividades de investigación para determinar los propietarios del origen de tales vehículos”, señaló.

El aseguramiento ocurrió el pasado 7 de septiembre en los Departamentos Del Ángel, ubicados sobre la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés.

Durante el cateo, autorizado por un juez y realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con apoyo de la Guardia Nacional, también fueron aseguradas joyas, relojes de alto valor, dispositivos electrónicos y un arma corta.

La diligencia se realizó como parte de una investigación relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la Fiscalía continúa con las indagatorias para establecer la propiedad y procedencia de los bienes asegurados.