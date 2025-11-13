Continúa hospitalizado conductor tras choque contra patrulla

El conductor se encuentra internado en el Hospital de Zona, donde le realizaron dos operaciones: una de pulmón y una cirugía de reconstrucción de rostro

Luego del impactante choque entre una unidad de la Agencia Estatal de Investigaciones y un vehículo particular en la avenida Lincoln, que dejó gravemente lesionado a un conductor identificado como José Armando Presas, de 27 años.

Familiares notificaron para INFO7 que el hombre se encuentra internado en el Hospital de Zona, donde le realizaron dos operaciones una de pulmón, debido a una perforación ocasionada por el impacto.

Así como una cirugía plástica de reconstrucción de rostro, debido a las lesiones que le habrían causado un gran trauma en su cara.

Durante la madrugada, José Armando continuaba en cuidados intensivos y hoy ya comenzó a reaccionar a los tratamientos.